CAN 2025 : accueil chaleureux du Gabon à Agadir (VIDEO)

Rédaction M20 décembre 2025 - 14:11

La délégation de l’équipe nationale gabonaise est arrivée, vendredi, à l’aéroport Al Massira d’Agadir, en prévision de sa participation aux matches de la Coupe d’Afrique des Nations 2025 au Maroc.

La délégation a bénéficié d’un accueil chaleureux de la part des Marocains à l’aéroport d’Agadir, marqué par la distribution de pâtisseries traditionnelles et de verres de thé marocain à l’ensemble de ses membres, visiblement ravis de cette réception.



