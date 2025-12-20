CAN 2025 : Houssem Aouar forfait avec l’Algérie

L’équipe nationale algérienne de football a annoncé, ce vendredi le forfait de Houssem Aouar, joueur d’Al-Ittihad Jeddah, de la liste des « Verts » participant à la Coupe d’Afrique des Nations 2025.

La Fédération algérienne a publié un communiqué sur sa page officielle Facebook, indiquant que « Le milieu de terrain Houssem Aouar a ressenti des douleurs musculaires lors de la dernière séance d’entraînement, ce qui a nécessité des examens médicaux effectués jeudi soir, lesquels ont confirmé qu’il souffre d’une blessure. »

En conséquence, il a été décidé ce vendredi matin de dispenser le joueur du stage préparatoire de l’équipe nationale et de l’écarter de la participation à la phase finale de la Coupe d’Afrique des Nations 2025. Le sélectionneur national, Vladimir Petkovic, a décidé de convoquer le joueur Himad Abdelli pour remplacer Aouar dans la liste des “Verts”, en vue de la prochaine échéance continentale. »

Aouar a été victime de plusieurs blessures au cours de la saison actuelle, ce qui a limité ses apparitions avec Al-Ittihad. Il n’a disputé que 14 matches sous le maillot des « Tigres » : 7 en championnat local, 4 en Ligue des champions asiatique Élite, deux en Coupe du Roi et un en Supercoupe d’Arabie saoudite, pour un total de 1 041 minutes de jeu.

Pour rappel, Petkovic avait décidé de ne pas faire participer Houssem Aouar à la Coupe arabe, dans l’objectif de le préparer pour la Coupe d’Afrique des Nations.