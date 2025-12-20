CAN 2025 : des bureaux judiciaires pour renforcer la sécurité

Par LeSiteinfo avec MAP

La création de bureaux judiciaires dans les stades devant accueillir les matches de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) vise à garantir un traitement rapide et efficace des infractions mineures, pouvant survenir à l’intérieur de ces enceintes sportives, a affirmé, vendredi à Rabat, le directeur des affaires pénales, des grâces et de la détection du crime au ministère de la Justice, Hicham Mellati.

Cette initiative entend répondre aux spécificités de cet événement continental et garantir son organisation dans des conditions optimales, dans la perspective de la très grande affluence attendue de spectateurs de différentes nationalités, a-t-il déclaré à la presse à l’occasion de l’inauguration du bureau judiciaire du Complexe sportif Prince Moulay Abdellah à Rabat.

Cette étape s’inscrit dans le cadre de l’accompagnement de l’organisation de la CAN et des efforts du Royaume en vue d’assurer la réussite de cette manifestation sportive continentale, à travers la mise en place d’un bureau dédié à la gestion de certaines infractions et délits de gravité mineure, a-t-il précisé.

Ladite initiative, a-t-il poursuivi, s’inspire d’expériences mises en place lors de manifestations sportives d’envergure, dans l’optique de garantir un traitement rapide et efficace de ce type d’affaires.

Le responsable a également fait observer que cette procédure est de nature à offrir toutes les garanties d’un procès équitable, dans le respect de l’ensemble des procédures prévues par la loi.

De son côté, le magistrat à la présidence du Ministère Public, Hassan Farhan, a relevé que la création de ces bureaux s’inscrit dans le cadre de l’engagement du Ministère public à veiller à la sécurisation des manifestations sportives, en particulier la Coupe d’Afrique des Nations de football.

En vertu de ses prérogatives en matière de protection des personnes et des biens, le Ministère public assurera la coordination avec les différents intervenants sur le terrain pour assurer le déroulement de cette grand-messe sportive dans des conditions de sécurité pour les supporters, a-t-il soutenu.

Ces bureaux judiciaires s’inscrivent dans le cadre de la mise en place d’un nouveau mécanisme institutionnel destiné à la gestion des affaires susceptibles d’être soumises au Parquet en lien avec les infractions pouvant survenir à l’occasion de rencontres sportives.

Cette initiative vise à instaurer un mode moderne et efficace de traitement des affaires au sein des espaces sportifs, en permettant aux représentants du Ministère public, en coordination avec les services de sécurité et les autorités compétentes, d’intervenir immédiatement pour traiter toute situation éventuelle.

L’objectif est d’assurer la célérité des procédures, dans le plein respect des droits des personnes et des garanties d’un procès équitable, tout en préservant l’ordre et la sécurité à l’intérieur des stades et en allégeant la pression sur les juridictions.