Mondial 2026: joie et célébrations à Casablanca après la qualification du Maroc

A la Une

La qualification des Lions de l’Atlas pour les quarts de finale de la Coupe du monde 2026, obtenue grâce à une victoire amplement méritée face au Canada (3-0), a déclenché, samedi soir, des scènes de liesse dans les différentes villes de la région Casablanca-Settat.

Dès le coup de sifflet final, les manifestations de joie ont gagné les différentes artères et places des villes de la région, où des milliers de citoyens, femmes et hommes, enfants et jeunes, célèbrent ce nouvel exploit qui conforte la place du football national parmi les grandes nations de football.

À Casablanca, les places Mohammed V et des Nations Unies, la Corniche d’Aïn Diab, ainsi que les grandes artères de la ville, se sont parées des couleurs nationales, au rythme de chants collectifs et d’airs populaires entonnés par des foules brandissant le drapeau national et scandant des slogans à la gloire des Lions de l’Atlas.

L’ambiance festive est presque la même dans les différentes villes et provinces de la région, notamment Mohammedia, Settat, El Jadida, Berrechid et Benslimane, où les places publiques et espaces ouverts accueillent de grands rassemblements de supporters venus exprimer leur joie après cette qualification historique. Des cortèges de voitures ornées du drapeau national sillonnent encore les principales artères, dans un concert de klaxons et de chants patriotiques.

Les cafés et restaurants qui ont accueilli les supporters pour suivre la rencontre se sont, eux aussi, transformés en lieux de célébration, où youyous et applaudissements ont retenti dès la fin du match, dans une ambiance empreinte d’unité et de fierté face à la performance réalisée par la sélection nationale.

Dans plusieurs quartiers populaires, les klaxons se mêlaient aux chants et aux jeux de lumière, tandis que de nombreuses familles tenaient à faire vivre à leurs enfants cette soirée historique.

Au micro de la MAP, plusieurs citoyens ont exprimé leur fierté face à ce nouvel exploit, estimant que cette deuxième qualification consécutive pour les quarts de finale confirme que l’exploit réalisé lors du Mondial du Qatar n’était pas une exception, mais le fruit d’un travail continu et d’une vision sportive claire ayant permis à la sélection nationale de consolider sa présence parmi l’élite du football mondial.

Ils ont affirmé que la prestation livrée par les Lions de l’Atlas lors de cette édition a renforcé la confiance du public dans la capacité de la sélection nationale à poursuivre son parcours et à réaliser de plus grands résultats, exprimant l’espoir de voir le football marocain continuer à écrire de nouvelles pages de son histoire.

Alors que les célébrations se poursuivaient, les villes de la région Casablanca-Settat vivaient au rythme de la joie et de la fierté, célébrant un nouvel exploit qui vient enrichir le palmarès du football national et nourrir les ambitions du public marocain de voir les résultats positifs se poursuivre lors de la Coupe du monde 2026.

S.L.