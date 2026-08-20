Jamal Musiala souffre d’un trouble neurologique

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Par LeSiteinfo avec MAP

L’international allemand et star du Bayern Munich Jamal Musiala a annoncé qu’un dysfonctionnement neurologique à l’origine de brèves « absences » lui avait été diagnostiqué, après deux malaises survenus en quelques jours sur le terrain.

« On a diagnostiqué chez moi des absences temporaires, brèves et facilement traitables, dues à un dysfonctionnement neurologique », a indiqué le milieu offensif de 23 ans dans un message publié sur les réseaux sociaux et relayé mercredi par la presse allemande.

« Le plus important d’abord: je vais bien », a assuré Musiala, qui affirme bénéficier d’un suivi médical spécialisé et se dit « très optimiste ».

Le joueur a également indiqué que, selon les spécialistes qui le suivent, il n’existait pas de risque supplémentaire pour sa santé et qu’il avait décidé, avec l’accord des neurologues, de continuer à mener son quotidien normalement et à pratiquer le football.

Musiala s’était effondré samedi lors d’un match amical contre le RB Leipzig, puis de nouveau mardi face au 1. FC Heidenheim, quelques minutes après son entrée en jeu, avant de pouvoir quitter le terrain par ses propres moyens.

Interrogé par la chaîne publique WDR, le neurologue Christoph Kleinschnitz, de l’hôpital universitaire d’Essen, a appelé à la prudence quant à l’interprétation de ces épisodes, évoquant notamment une forme d’épilepsie parmi les causes possibles.

S.L.