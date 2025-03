CAN 2025: les Lions affichent leurs ambitions

Par LeSiteinfo avec MAP

Le premier objectif de l’équipe nationale est de remporter la prochaine Coupe d’Afrique des nations (CAN) de football prévue au Maroc, ont affirmé des Lions de l’Atlas.

Dans des déclarations à la presse à l’issue du match contre la Tanzanie pour le compte des éliminatoires du Mondial-2026, disputé mardi soir au stade d’Honneur d’Oujda et remporté 2-0 par les protégés de Walid Regragui, ils ont souligné l’importance de disputer cette CAN à domicile et devant le public marocain.

A cet égard, l’attaquant des Lions de l’Atlas Brahim Diaz a indiqué que « la victoire contre la Tanzanie est de bon augure pour la Coupe d’Afrique des nations que nous allons jouer à domicile devant nos supporters et cela constitue une bonne motivation pour nous de bien jouer ».

« Nous avons de la qualité dans l’équipe nationale et nous allons faire preuve de combativité pour être à notre meilleur niveau lors de la CAN », a-t-il noté, exprimant sa satisfaction d’avoir remporté le match contre la Tanzanie, « un match difficile car l’équipe adverse a concentré son jeu en défense ».

« Nous avons bien joué et nous sommes parvenus à marquer. L’esprit de groupe a été au rendez-vous lors de cette rencontre et je l’ai apprécié », a-t-il ajouté.

Pour sa part, le capitaine de la sélection nationale Achraf Hakimi a fait remarquer que « la CAN se rapproche à grands pas et elle reste notre premier objectif », estimant que « c’est une grande responsabilité qui nous incombe pour gagner cette compétition à domicile ».

De son côté, Eliesse Ben Seghir s’est félicité que le Onze national a réussi à remporter jusqu’à présent l’intégralité de ses rencontres des éliminatoires du Mondial.

« Nous sommes très contents de notre travail », a insisté le joueur de l’AS Monaco, soulignant qu’ »on va redoubler d’efforts et on ne s’arrêtera pas là ».

« Nous avons gagné tous nos matchs mais ça ne va pas être facile lors de la CAN. Nous allons travailler davantage pour devenir encore meilleurs et mieux aborder la CAN et ensuite la Coupe du monde », a-t-il assuré.

Abdessamad Ezzalzouli a, de son côté, souligné que le match contre la Tanzanie a été difficile, mais les Lions de l’Atlas ont maintenu leur rythme de jeu pour enfin ouvrir le score et ensuite gagner le match.

Le joueur du Real Betis a par ailleurs saisi l’occasion pour remercier les supporters marocains pour leur soutien infaillible et continu lors de tous les matchs de l’équipe nationale.

S.L.