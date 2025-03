CAN 2025, Mondial 2030, exploit des Lions de l’Atlas… Ahmad Ahmad s’exprime (INTERVIEW)

Ahmad Ahmad, l’ancien président de la Confédération Africaine de Football (CAF), s’est confié sur l’organisation de la CAN 2025 au Maroc, sur la co-organisation de la Coupe du Monde 2030 par le Maroc, l’Espagne et le Portugal et sur les progrès réalisés par la CAF.

Dans une interview accordée à Le Site info, Ahmad Ahmad est également revenu sur l’exploit des Lions de l’Atlas en Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Que pensez-vous de l’organisation, par le Maroc, de la prochaine CAN ?

Cette édition sera, sans doute, une réussite exceptionnelle. Nous avons pu constater la qualité des infrastructures mises en place par le Maroc et les ressources que le pays mobilisera pour garantir le succès de l’événement. Le Royaume possède une grande expérience dans l’organisation des grandes manifestations sportives. Mais au-delà des infrastructures et de l’organisation, il faut souligner l’amour profond du football enraciné dans la région du Maghreb, et particulièrement au Maroc. Le seul regret que j’ai, c’est que cette compétition aurait dû être organisée en Afrique du Nord depuis bien longtemps.

Comment percevez-vous l’organisation de la Coupe du Monde 2030 par le Maroc, l’Espagne et le Portugal ?

Il aurait été préférable que le Maroc accueille la Coupe du Monde seul, car il en est totalement capable. Maintenant, j’estime qu’il serait injuste de ne pas accorder au Royaume l’honneur d’accueillir la finale. Ce ne serait pas seulement une reconnaissance pour le pays, mais aussi un hommage à toutes les nations de l’Afrique du Nord.

Quelle analyse faites-vous de l’exploit du Maroc lors de la Coupe du Monde 2022 ?

Cet exploit n’est pas le fruit du hasard. C’est le résultat de plusieurs années de travail acharné et d’investissements réfléchis. Le Maroc a des dirigeants compétents, à commencer par le Roi Mohammed VI, engagé pour le sport en général et pour le football en particulier. Ce qui a été accompli est une conséquence logique de cet investissement.

La performance du Maroc lors du Mondial 2022 a marqué l’histoire du football africain. Le Royaume pourrait bien être celui qui guidera le football du continent vers un avenir plus radieux. Aujourd’hui, de nombreux pays africains voient en le Maroc un modèle à suivre. Plus d’une douzaine de nations bénéficient de son soutien pour développer leur football, ce qui est extrêmement positif.

Quel est votre regard sur l’évolution de la CAF ?

Je ne souhaite pas commenter ce sujet. Je ne me sens pas en position de juger la gestion actuelle de la CAF. Je comprends que des critiques existent, mais je sais aussi que de nombreuses avancées ont été réalisées.

Tout ce que je demande aux journalistes, c’est d’être justes et de se baser uniquement sur des faits concrets. Le rôle des médias est de comparer la situation actuelle à celle du passé et de mettre en lumière les progrès réalisés.

N.M. (avec H.E)