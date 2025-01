Tirage au sort de la CAN 2025 à Rabat: qui va représenter l’Algérie ?

Le tirage au sort de la Coupe d’Afrique des Nations Maroc 2025, est prévu le lundi 27 janvier au théâtre Mohammed V de Rabat.

Qui représentera l’Algérie lors de cette cérémonie à laquelle assistera plusieurs légendes africaines ? D’après les informations de Le Site info, le voisin de l’est sera représenté par le sélectionneur Vladimir Petkovic, qui sera accompagné d’un responsable au sein de la Fédération algérienne.

On apprend également que le président de la Fédération n’assistera pas au tirage au sort de la CAN 2025.

Rappelons que la sélection algérienne est placée dans le premier chapeau, aux côtés du Maroc, le pays hôte, la Côte d’Ivoire, le Sénégal, l’Egypte et le Nigeria.

24 équipes qualifiées seront réparties en six groupes pour la phase finale. Un événement de taille qui rassemblera des personnalités du football africain, des responsables fédéraux, des médias internationaux et des légendes du sport, promettant ainsi une atmosphère festive et chargée d’émotion.

La CAF promet une soirée inoubliable, mêlant sport et culture, pour célébrer cette 35ᵉ édition de la CAN. La cérémonie reflétera non seulement la richesse de la culture marocaine, mais aussi l’excellence de l’organisation de ce tournoi. Les passionnés de football du monde entier pourront suivre l’événement en direct sur les plateformes officielles de la CAF et auprès des diffuseurs partenaires.

H.M.