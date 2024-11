La CAN 2025, prévue au Maroc, sera mémorable, selon la CAF

La CAF a consacré un article à l’organisation, par le Maroc, de la prochaine Coupe d’Afrique des Nations, assurant que cette édition sera mémorable et exceptionnelle.

Pour l’instance, la désignation du Royaume comme pays hôte de la CAN 2025 n’est pas une surprise, compte tenu de l’expérience du Maroc en terme d’organisation de grands évènements sportifs. «Du Championnat d’Afrique des Nations 2018 (CHAN) à la Coupe d’Afrique des Nations Féminine 2022 en passant par la Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2023, le Maroc a constamment démontré sa capacité à organiser des tournois de football de classe mondiale», indique la CAF, précisant que ce palmarès, combiné à la culture footballistique et aux infrastructures de pointe, «ouvre la voie à ce qui pourrait être l’une des éditions les plus mémorables de la CAN».

«Avec des installations de classe mondiale, une population passionnée de football et une expérience récente dans l’accueil de grands tournois sportifs, le Maroc est prêt à offrir une CAN qui établira de nouvelles références pour la compétition» se réjouit la confédération.

Et d’ajouter : «L’attente est grande non seulement pour le tournoi lui-même mais pour ce qu’il symbolise : une célébration du football africain et une vitrine de l’engagement du Maroc envers ce sport».

Rappelons que la CAN 2025 se tiendra du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026.

H.M.