Surprise : une grande nation sera absente de la CAN 2025 au Maroc

L’équipe nationale du Ghana a échoué à se qualifier pour la Coupe d’Afrique des Nations 2025, qui se tiendra au Maroc entre décembre de l’année prochaine et janvier 2026.

Le Ghana s’est contenté d’un match nul (1-1) face à son hôte, l’Angola, ratant ainsi officiellement sa qualification pour la CAN, à une journée de la fin des éliminatoires.

Les Black Stars occupent la dernière place du groupe F avec trois points, derrière l’Angola, déjà qualifiée, le Soudan, qui compte sept points, et le Niger, troisième avec quatre points.

Le Ghana avait participé à toutes les dernières éditions de la Coupe d’Afrique des Nations, sa seule absence remonte à l’édition de 2004 en Tunisie. Ce nouvel échec, 20 ans plus tard, à décrocher un ticket pour la CAN a provoqué une vague de colère au sein du public sportif ghanéen.

Le Ghana a remporté la CAN à quatre reprises (en 1963, 1965, 1978 et 1982) et a été finaliste en 1968, 1970, 1992, 2010 et 2015.