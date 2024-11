CAN 2025: le Gabon valide sa qualification avant son match face au Maroc

Par LeSiteinfo avec MAP

La sélection gabonaise de football s’est qualifiée pour la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) 2025 avant de disputer son match, vendredi à Franceville, contre le Maroc, profitant de la victoire du Lesotho sur la République Centrafricaine (1-0).

Le seul but de la rencontre a été inscrit par Neo Mokhachane (51è), permettant ainsi au Lesotho de réaliser sa première victoire dans le groupe B et d’offrir le billet de qualification au Gabon avant d’affronter le Maroc, pour le compte de la cinquième journée des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des Nations (CAN) qui aura lieu du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.

Cette qualification permettra aux Panthères de jouer leur match contre les Lions de l’Atlas avec beaucoup de soulagement et sans pression, a dit le sélectionneur national du Gabon, Thierry Mouyouma, lors de la conférence de presse d’avant-match, promettant de « faire un très bon match face au Maroc ».

« Nous allons tout faire pour remporter les trois points contre la sélection marocaine pour célébrer cette qualification », a-t-il ajouté. « Nous allons continuer à travailler pour nous améliorer sur les plans technique et moral », a-t-il dit.

Le Maroc, leader du groupe B avec 12 points, affronte le Gabon vendredi à 20H00, avant de recevoir le Lesotho, lundi prochain au stade d’honneur d’Oujda.

Le Gabon occupe la deuxième place avec sept points, devançant le Lesotho (4 unités), alors que la Centrafrique est classée quatrième avec 3 points.

S.L