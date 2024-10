Walid Regragui s’exprime sur l’état de santé de Noussair Mazraoui

Walid Regragui a indiqué que l’absence de certains joueurs clés pour cause de blessure le pousse à essayer de nouveaux joueurs et à chercher de nouvelles solutions.

Lors de la conférence de presse tenue ce vendredi en marge du match Maroc-Centrafrique, le sélectionneur national a précisé que les blessures font partie du jeu, soulignant que ces absences permettent aux nouveaux joueurs de faire leurs preuves et de démontrer leurs compétences.

Regragui est également revenu sur l’absence Noussair Mazraoui. «Je ne m’inquiète pas pour le poste d’arrière droit. On a Youssef Bellamri et Adam Aznou et on attend le retour de Yahya Attiat Allah », a-t-il assuré.

Et d’ajouter: «L’état de santé de Noussair Mazraoui est stable et ne suscite pas d’inquiétude. Il sera présent lors de notre prochain stage de préparation ».

Rappelons que le Maroc croise le fer ce samedi avec la Centrafrique en marge de la 3ème journée des éliminatoires de la CAN 2025.



H.M