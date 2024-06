La CAN 2025 reportée à 2026 ? La CAF brise le silence (PHOTO)

La CAF a réagi aux rumeurs selon lesquelles la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue au Maroc, sera reportée au début de l’année 2026 afin de laisser place à la Coupe du monde des clubs qui aura lieu du 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis.

Selon l’instance, ces informations sont totalement infondées. «Les annonces concernant un éventuel report de la CAN 2025 sont fausses. Le Comité Exécutif de la CAF se réunira pour délibérer et prendre une décision sur les dates de la CAN 2025. La CAF publiera ensuite une déclaration officielle sur le sujet», a tranché la Confédération.

Rappelons que 32 clubs participeront à cette nouvelle formule du Mondial des clubs. Parmi eux, le Wydad Casablanca, Al-Ahly, l’Espérance Tunis et Mamelodi Sundowns. Beaucoup de joueurs africains devraient y prendre part, que ce soit avec des clubs africains, européens ou même asiatiques.

H.M.