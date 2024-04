La CAN 2025, prévue au Maroc, décalée à 2026 ? Le vrai du faux

Des rumeurs circulent selon lesquelles la Coupe d’Afrique des Nations 2025, prévue au Maroc, sera décalée à janvier 2026.

Une source fédérale de Le Site info a balayé ces rumeurs d’un revers de main, précisant que rien d’officiel n’a été décidé.

«La FRMF, la CAF et la FIFA tiendront plusieurs réunions pour décider de la date de la tenue de la CAN 2025. Le Maroc, de son côté, préfère que la compétition ait lieu en été afin que toutes les conditions soient réunies pour réussir son organisation», explique notre source.

Dans une déclaration au journal espagnol Marca, Fouzi Lekjaa, pour rappel, avait assuré que la CAN 2025 ne se déroulera pas en même temps que le Mondial des clubs, prévu du 15 juin au 13 juillet 2025.





Selon le président de la FRMF, plusieurs joueurs africains seront occupés par le Mondialito, à l’instar d’Achraf Hakimi, Brahim Diaz et Mohamed Salah. «La CAN 2025, lors de laquelle nous veillerons à célébrer le football africain de la plus belle des manières, aura donc lieu après la Coupe du monde des clubs. Les dates seront décidées par la suite», a tranché le président.

H.M.