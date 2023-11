Mondial U17 : le Maroc connaît son adversaire en huitièmes de finale

L’équipe nationale de football des moins de 17 ans (U17) affrontera, mardi, son homologue iranienne en huitièmes de finale de la Coupe du monde de la catégorie, qui se poursuit jusqu’au 2 décembre en Indonésie.

Ce match se jouera au stade Gelora Bung Tomo de Surabaya à 13H00 (GMT+1), indique un communiqué de la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF).

L’équipe du Maroc a terminé la phase de poules en tête du groupe A avec 6 points (2 victoires et une défaite), tandis que son adversaire en huitièmes de finale, l’Iran, s’est classé 3ème du groupe C (6 points/2 victoires et une défaite).