Saïd Hasbane face au rejet des supporters du Raja : « Je comprends leur position » (VIDEO)

Said Hasbane, ancien président du Raja de Casablanca et candidat actuel à la présidence du club, a assuré comprendre la position des supporters opposés à son retour à la tête de l’équipe. Hasbane avait déjà dirigé le Raja en 2016, succédant à Mohamed Boudrika, avant de quitter son poste en 2018, remplacé par Jawad Ziyat.

Lors d’une conférence de presse tenue à Casablanca pour présenter son programme, Hasbane a indiqué : « Je comprends la position des supporters du Raja. J’ai mené une étude approfondie sur ce rejet, et je pense que cela constituera une pression positive qui m’incitera à redoubler d’efforts au sein du club. »

Soulignant qu’il a été victime d’injustice lors de son précédent mandat à la présidence du Raja, Hasbane précise qu’il a beaucoup souffert mais a toutefois obtenu des résultats positifs, chiffres à l’appui.

«Je n’ai pas eu la pleine opportunité de concrétiser mes idées et de travailler comme je le souhaitais. Je me suis lancé un défi personnel en me portant candidat à la présidence du Raja cette fois-ci, avec l’intention de travailler sérieusement et de respecter toutes les opinions. Ce sont les élections qui trancheront et détermineront la liste qui dirigera le club», a confié Hasbane.

H.M.