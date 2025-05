Pakistan-Inde: l’escalade militaire s’intensifie

Par LeSiteinfo avec MAP

Au moins 53 personnes ont été tuées dans les pires affrontements entre l’Inde et le Pakistan depuis plus de deux décennies, marqués par une nouvelle nuit d’attaques de drones et de missiles.

L’escalade militaire entre ces deux pays voisins d’Asie du Sud s’est intensifiée suite à des frappes indiennes sur le sol pakistanais, en représailles à l’attentat de Pahalgam, au Cachemire indien, qui a coûté la vie à 25 citoyens indiens et à un ressortissant népalais.

Samedi, le Pakistan a accusé l’Inde d’avoir tiré des missiles sur des bases aériennes, dont une près d’Islamabad. « L’Inde a attaqué avec des missiles (…) les bases de Nour Khan, Mourid et Chorkot ont été visées », a déclaré à la télévision le porte-parole de l’armée pakistanaise, le lieutenant-général Ahmed Chaudhry.

Islamabad a également annoncé avoir lancé une opération militaire contre l’Inde, tandis que le Premier ministre Shehbaz Sharif a convoqué une réunion d’urgence de l’Autorité nationale de commandement, selon des médias locaux.

En Inde, l’armée a rapporté samedi matin une nouvelle série d’attaques pakistanaises, notamment de drones, le long de la ligne de contrôle, la frontière de facto qui divise le Cachemire.

« Aujourd’hui, vers 05h00 du matin (heure locale), plusieurs drones ennemis armés ont été détectés au-dessus de Khasa Cantt, à Amritsar. Nos unités de défense aérienne ont réagi rapidement, interceptant et neutralisant tous les UAV hostiles », a indiqué l’armée indienne dans une publication sur son compte X.

Jeudi soir, l’Inde avait déjà signalé « de multiples attaques » sur son territoire et des tirs d’artillerie qui ont continué toute la nuit le long de la « ligne de contrôle ». Une porte-parole de l’armée, Vyomika Singh, a décrit des « incursions (…) avec environ 300 à 400 drones », toutes repoussées selon elle.

L’armée pakistanaise a, pour sa part, affirmé avoir abattu 77 drones indiens depuis le début des hostilités.

Le bilan des pertes humaines ne cesse de s’alourdir. Côté indien, les autorités ont recensé « 16 morts civils, dont trois femmes et cinq enfants » depuis mercredi, alors que l’armée pakistanaise a affirmé que les frappes indiennes et les échanges de tirs ont tué 31 personnes et blessé 57 autres dans six villes du Cachemire et du Pendjab pakistanais.

En outre, « un civil a été tué (…) alors que quatre soldats ont été blessés près de Lahore » dans les attaques de drones jeudi, selon le porte-parole de l’armée pakistanaise.

Des responsables du Cachemire pakistanais, cités par des médias, font également état de cinq civils tués dans des tirs d’artillerie.

Par ailleurs, au moins 32 aéroports situés dans le nord et l’ouest de l’Inde, dont Srinagar, Chandigarh et Amritsar, resteront fermés aux vols civils jusqu’au 14 mai en raison de l’escalade militaire avec le Pakistan, ont indiqué les autorités aériennes indiennes.

Face à cette escalade, les appels internationaux à la retenue se multiplient, le secrétaire d’État américain Marco Rubio ayant proposé la médiation des États-Unis entre l’Inde et le Pakistan.

Les pays membres du G7 ont, de leur côté, appelé vendredi à « une désescalade immédiate » et ont demandé aux deux puissances nucléaires « de faire preuve de la plus grande retenue ».

S.L