Election du pape: les cardinaux du monde se réunissent au Vatican

Par LeSiteinfo avec MAP

Après plusieurs jours de deuil, le conclave pour élire le successeur du pape François débutera ce mercredi, date à partir de laquelle les 133 cardinaux électeurs, âgés de moins de 80 ans, se réuniront à huis clos dans la chapelle Sixtine, au Vatican, pour choisir le nouveau chef de l’Église catholique.

Depuis le décès du pape François, le lundi 21 avril, les cardinaux n’ont cessé d’affluer vers Rome et se réunir en congrégations générales en perspective du conclave, qui aboutira à l’élection du futur souverain pontife parmi les cardinaux les plus en vue, dits « papabili ».

Et la question du successeur du pape François revient sur toutes les lèvres, notamment celles de plus d’un milliard de catholiques dans le monde entier.

Selon les observateurs, plus de la moitié des cardinaux électeurs ne sont pas issus du continent européen, sachant que dans l’histoire de ce processus vieux de plusieurs siècles, c’est une première qui rend son issue plus qu’imprévisible.

Cela n’empêche pas de laisser circuler plusieurs noms de cardinaux favoris pour succéder au pape François. Parmi les « papabili », le nom du cardinal italien Pietro Parolin revient assez souvent.

Considéré comme le numéro deux au Saint-Siège et candidat de la continuité, il est Secrétaire d’État du Vatican depuis 2013, soit durant la quasi-totalité du pontificat du pape François.

Ordonné prêtre à l’âge de 25 ans, le cardinal italien s’est rapidement distingué par son aisance relationnelle et sa capacité à gérer les relations diplomatiques entre le Vatican et d’autres États. Agé de 70 ans, il a progressivement gravi les échelons religieux, tout en s’imposant sur la scène internationale. Le cardinal Parolin a eu un rôle décisif dans la signature d’un accord historique entre le Vatican et la Chine sur les nominations d’évêques.

Un autre candidat favori est le cardinal philippin, Luis Antonio Gokim Tagle, âgé de 67 ans. Ancien archevêque de Manille, il a été fait Cardinal après avoir servi auprès de plusieurs Conseils et Congrégations. En 2013, lors du conclave qui a vu Jorge Mario Bergoglio « François » devenir pape, Luis Antonio Tagle faisait déjà partie des favoris pour prendre les rênes de l’Église catholique.

Actuellement préfet du Dicastère pour l’Évangélisation, Luis Antonio Tagle a été élevé au rang de Cardinal-évêque par le pape François en 2020, un statut dans la hiérarchie ecclésiastique qui, pour les observateurs, peut rendre le religieux philippin davantage favori pour accéder à la tête du Saint-Siège.

Figure également comme favori, le cardinal italien Matteo Maria Zuppi, archevêque de Bologne et président de la Conférence épiscopale italienne (CEI), âgé de 69 ans. Ce diplomate discret et expérimenté effectue depuis plus de 30 ans des missions de médiation politique à l’étranger.

Membre de la communauté romaine de Sant’Egidio, canal officieux de la diplomatie du Saint-Siège, il jouit d’une grande popularité en Italie pour son action auprès des plus démunis, tout en prônant l’accueil des migrants.

De son côté, le cardinal français Jean-Marc Aveline est considéré comme le candidat de la « nouvelle ère » voulue par le pape François. Âgé de 66 ans, il a toujours accordé une importance toute particulière aux conditions de vie des migrants. Favorable au dialogue interreligieux, il a été fait cardinal en 2022 par le pape François.

Quant au cardinal Fridolin Ambongo Besungu, de la République Démocratique du Congo, il représente la voix de l’Église catholique en Afrique.

Il est considéré comme un ardent promoteur de justice sociale, qui n’hésite pas à s’engager politiquement pour défendre les pauvres et les sans-voix. L’archevêque de Kinshasa, est fait cardinal par le pape François en 2019 et est aujourd’hui considéré comme le leader de l’Église catholique en Afrique. Très respecté à Rome, son élection comme nouveau pape serait historique.

Durant le conclave, le monde aura les yeux rivés sur la cheminée installée sur la toiture de la chapelle Sixtine, d’où émanera, tous les deux tours de scrutins, une fumée blanche en cas d’élection, ou noire si la majorité des deux tiers n’est pas atteinte.

S.L.