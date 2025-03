Hausse de 32% des crimes de haine au Canada

Par LeSiteinfo avec MAP

Les crimes de haine au Canada ont augmenté de 32% en 2023 par rapport à l’année précédente, a indiqué mardi l’agence Statistique Canada. Un total de 4.777 crimes haineux ont été signalés en 2023 contre 3.612 en 2022, a noté l’agence fédérale dans un communiqué, ajoutant que le nombre de crimes haineux déclarés par la police a plus que doublé au cours des quatre dernières années.

Bien que le taux de crimes haineux déclarés par la police ait plus que doublé de 2019 à 2023 (+130%), le taux de criminalité global a diminué de 1% au cours de la même période, a relevé la même source. Parmi les provinces, le taux de crimes haineux déclarés par la police le plus élevé en 2023 a été enregistré en Nouvelle-Écosse (18,2 affaires pour 100.000 habitants), ce qui peut être attribuable, en partie, à la création d’une unité spécialisée de lutte contre les crimes haineux à Halifax.

Les deuxième, troisième et quatrième taux en importance ont été enregistrés en Ontario (15,6 affaires pour 100.000 habitants), en Colombie-Britannique (12,1 affaires pour 100.000 habitants) et à l’Île-du-Prince-Édouard (12,1 affaires pour 100.000 habitants). Les taux de crimes haineux déclarés par la police étaient environ 2,5 fois plus élevés dans les grandes villes que dans les petites villes, a relevé l’agence.

Parmi les victimes de crimes haineux violents déclarés par la police de 2018 à 2023, 62% étaient des hommes et des garçons, et 38% étaient des femmes et des filles.