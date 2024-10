ONU: plus d’un milliard de personnes vivent dans la pauvreté

Par LeSiteinfo avec MAP

Un nouveau rapport des Nations Unies a fait état de plus d’un milliard de personnes souffrant de pauvreté, dont 455 millions concentrées dans des zones de conflit.

Réalisée par le Programme de l’ONU pour le développement (PNUD) et l’Université d’Oxford, l’étude relève que les taux de pauvreté dans les pays touchés par un conflit sont presque trois fois plus élevés que dans les autres États, notant que l’extrême pauvreté frappe toujours davantage les zones rurales. Près de 84% des pauvres dans le monde vivent dans ces régions.

En Asie du Sud, quelque 272 millions de pauvres vivent dans un foyer qui compte au moins une personne sous-alimentée, précise le rapport, ajoutant que ce chiffre atteint 256 millions en Afrique subsaharienne.

“C’est dans ces deux régions du monde où sont enregistrés les cinq pays qui comptent le plus de très pauvres: l’Inde, avec 234 millions de personnes, le Pakistan, avec 93 millions, l’Ethiopie, 86 millions, le Nigeria, 74 millions et la République démocratique du Congo, avec 66 millions”, a indiqué la même source.

Cité dans le rapport, l’administrateur du PNUD, Achim Steiner, a expliqué qu’avec l’intensification et la multiplication des conflits ces dernières années, “le nombre de victimes atteint de nouveaux sommets, provoquant le déplacement de millions de personnes et perturbant largement les vies et les moyens de subsistance”.

Dans leur rapport annuel, l’agence de l’ONU et le centre de recherche d’Oxford calculent depuis 2010 leur Indice mondial de pauvreté multidimensionnelle, qui recueille des données de 112 pays où vivent 6,3 milliards de personnes. L’Indice inclut des indicateurs tels que le manque de logements adéquats, de systèmes d’assainissement, d’électricité, de combustibles pour la cuisine, d’alimentation et de systèmes scolaires.

Les dix indicateurs de pauvreté multidimensionnelle montrent des niveaux de dénuement plus élevés dans les pays en guerre, ce qui souligne l’impact dévastateur des conflits sur les populations les plus vulnérables du monde. Par exemple, dans les pays touchés par des conflits, plus d’une personne pauvre sur quatre n’a pas accès à l’électricité, contre un peu plus d’une sur vingt dans des régions plus stables, selon l’analyse.

Des disparités similaires sont flagrantes dans des domaines comme l’éducation des enfants (17,7% contre 4,4%), la nutrition (20,8% contre 7,2%) ou la mortalité infantile (8% contre 1,1%).

S.L.