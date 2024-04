Etats-Unis: tremblement de terre près de New York

Un séisme de magnitude de 4,8 a secoué vendredi matin le nord-est des États-Unis, a indiqué l’Institut américain d’études géologiques (UGSS).

Plusieurs avions ont été cloués au sol par l’Agence chargée de l’aviation civile à l’aéroport JFK du Queens, à New York, et à l’aéroport Newark Liberty dans le New Jersey.

L’épicentre du séisme a été localisé à environ 72 km à l’ouest de New York, selon l’USGS.

Le Centre national d’alerte aux tsunamis a indiqué qu’il n’y avait aucun risque de tsunami sur la côte est après le séisme.





« Mon équipe évalue les impacts et les dommages qui auraient pu survenir, et nous informerons le public tout au long de la journée », a affirmé la gouverneure de New York, Kathy Hochul, sur X.

Un porte-parole du maire de New York, Eric Adams, a déclaré que le séisme n’avait pas eu d’impact majeur sur la ville

H.M.