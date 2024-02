Turquie: des morts et des blessés dans une attaque terroriste à Istanbul

Au moins deux personnes ont été tuées et six autres blessées lors d’une attaque armée devant un tribunal d’Istanbul, a annoncé le ministère turc de l’Intérieur.

« Ce matin, une tentative d’attaque terroriste a eu lieu au poste de contrôle situé devant la porte « C » du palais de justice de Çaglayan », a indiqué le ministre de l’Intérieur, Ali Yerlikaya, dans un communiqué relayé par l’agence turque « Anadolu ».

« Les forces de police ont réussi à neutraliser les deux assaillants, qui sont membres de l’organisation terroriste +Parti-Front révolutionnaire de libération du peuple+ », a-t-il ajouté.

Et d’affirmer que six personnes ont été blessées dans cette attaque armée, dont trois policiers et trois civils.

Un large cordon de sécurité a été mis en place autour de la zone de l’attaque, en plus de l’envoi de plusieurs unités de sécurité et de secours sur les lieux.

