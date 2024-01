Tesla rappelle plus d’un million de voitures en Chine

Par LeSiteinfo avec MAP

Le constructeur automobile américain Tesla a rappelé l’ensemble de ses voitures vendues en Chine en raison de problèmes liés au système d’assistance à la conduite qui augmentent le risque d’accident.

Selon l’agence Bloomberg, Tesla appliquera une mise à jour correctif du logiciel sur plus de 1,6 million de véhicules produits entre août 2014 et décembre 2023, y compris les modèles 3 et Y construits localement et les modèles haut de gamme importés.

L’agence cite un communiqué de l’agence publique chinoise de régulation qui indique que les conducteurs pouvaient utiliser les fonctions du pilote automatique de manière abusive, augmentant ainsi le risque de collision et posant un risque pour la sécurité.

En décembre dernier, Tesla avait été contrainte de rappeler 2 millions de voitures aux Etats-Unis pour un problème de similaire de pilote automatique.

Suite aux rappels en Chine, les actions du constructeur automobile ont chuté jusqu’à 1,1% avant le début des échanges réguliers vendredi.

Les systèmes de conduite automatisée de Tesla ont fait l’objet d’une surveillance croissante après des centaines de collisions, dont certaines ont entraîné des décès. La mise à jour est destinée notamment à augmenter les avertissements et les alertes aux conducteurs.