Pouvoir d’achat: des milliers de manifestants en France

Par LeSiteinfo avec MAP

Des milliers de personnes ont battu le pavé, vendredi, dans plusieurs villes françaises, en faveur du pouvoir d’achat, de l’égalité femmes-hommes et contre l’austérité.

Organisée à l’appel de l’intersyndicale qui réunit les principales organisations de salariés de France, cette journée de protestation a rassemblé environ 200.000 personnes à travers le pays, selon la Confédération générale du travail (CGT), et 92.500 d’après la police.

Plus de six mois après l’adoption de la très controversée réforme des retraites, l’intersyndicale a mis l’accent notamment sur le pouvoir d’achat malmené par l’inflation.

« Le pouvoir d’achat et l’augmentation des salaires, des pensions et des minimas sociaux, sont toujours les revendications du monde du travail’, précisait la CGT dans un communiqué, soulignant que la colère contre la réforme des retraites est « intacte ».

A Paris, la manifestation a réuni 20.000 personnes, selon la CGT. « Quelques interpellations » ont eu lieu, selon la préfecture de police de la capitale, citée par la presse.

A Marseille, ils étaient 10.000 d’après les syndicats, réclamant de pouvoir « vivre, travailler, vieillir dignement ». Des milliers de personnes ont battu le pavé aussi à Toulouse, Bordeaux, Grenoble ou encore à Nantes.

Dans les transports, la circulation des trains a été légèrement perturbée sur certaines lignes régionales. En Ile-de-France, des perturbations ont également affecté certaines lignes RER, mais à la capitale, métros, bus et tramways circulaient normalement. Le trafic aérien a aussi été perturbé dans l’hexagone.

Côté fonctionnaires publics, le ministère de tutelle a fait état de 3% de grévistes dans la fonction publique d’Etat et de 3,8% dans la territoriale, selon la presse.

Plusieurs sites touristiques ont également été touchés par la mobilisation. La tour Eiffel a été fermée pour la journée et le musée du Louvre à Paris l’a aussi été brièvement.

Pour rappel, l’impopulaire réforme des retraites, avec sa mesure phare de recul de l’âge de départ à 64 ans, a été promulguée mi-avril au Journal officiel, après la validation de l’essentiel du texte par le Conseil constitutionnel. Une réforme controversée, jugée « brutale, injuste et injustifiée » par les syndicats, provoquant des mobilisations et des manifestations massives dans tout le pays, dont certaines ont été émaillées de violences, et des grèves avec de fortes perturbations dans plusieurs secteurs clés (transports, énergie, éducation…).

S.L.