Réforme de la profession d’avocat : la contestation se durcit au Maroc

La Fédération des associations des jeunes avocats du Maroc a appelé les avocates et avocats à poursuivre leur « combat existentiel » et à diversifier leurs moyens de mobilisation, dans le temps comme dans l’espace, afin de préserver l’unité du corps professionnel.

Dans un communiqué publié mardi, la Fédération a insisté sur la nécessité de maintenir l’arrêt total de la prestation des services professionnels ainsi que la suspension de l’assistance judiciaire, tout en appelant à mettre en œuvre, au moment opportun, la décision relative aux démissions collectives.

Cette escalade intervient après la publication, au Bulletin officiel le 20 août 2026, de la loi n° 66.23 relative à l’organisation de la profession d’avocat. La Cour constitutionnelle n’a pas pu statuer sur la conformité de ses dispositions à la Constitution en raison d’un vice de procédure dans la saisine, une situation qui a suscité de nombreuses interrogations et alimenté le débat sur ses implications juridiques et politiques.

La Fédération a souligné que le texte législatif a connu un parcours pour le moins chaotique depuis sa première mouture en 2022, jusqu’au contournement, selon elle, des consensus établis et à son adoption par le Parlement, dans un contexte qu’elle estime marqué par des considérations politiques étroites.

Concernant les prochaines actions de protestation, la Fédération a appelé à exprimer concrètement le rejet de la loi actuelle à travers le boycott des prochaines élections professionnelles. Elle préconise également le passage à une nouvelle phase d’escalade face à ce qu’elle qualifie d’échec du gouvernement dans sa politique législative, notamment en adoptant une position ferme à l’égard des prochaines élections législatives.

La Fédération a également appelé à la tenue d’assemblées générales extraordinaires au sein de l’ensemble des barreaux afin de décider de l’avenir de la mobilisation et de garantir la cohésion du corps professionnel autour des décisions prises.

Enfin, la Fédération a réaffirmé sa disponibilité constante à s’engager de manière consciente et responsable dans la réussite de toutes les prochaines étapes de mobilisation, en défense de la profession d’avocat et de ses principes.