Mazagan Academy célèbre la remise des diplômes de la 3ᵉ promotion du CFA

Mazagan Beach & Golf Resort, à travers Mazagan Academy, a célébré la remise des diplômes de la troisième promotion du CFA (Centre de Formation par Apprentissage).

Le Centre de Formation par Apprentissage s’inscrit dans une démarche forte de formation, d’employabilité et de transmission des savoir-faire des métiers de l’hôtellerie et de la restauration au service des jeunes de la région.

Cette troisième promotion compte 49 apprentis certifiés, dont 19 apprentis de restaurant, 19 apprentis commis de cuisine et 11 apprentis du service d’étage. Les lauréats ont bénéficié d’un parcours de 12 mois alliant formation théorique et immersion professionnelle, encadrés par des formateurs qualifiés et des maîtres d’apprentissage engagés. À l’instar des éditions précédentes, la cérémonie a réuni l’ensemble des parties prenantes du projet, notamment les partenaires, les formateurs et les maîtres d’apprentissage.

Depuis sa création, le CFA de Mazagan Academy a formé 136 apprentis lors de la première et deuxième promotions et compte 49 apprentis pour cette troisième édition, illustrant l’engagement durable du Resort en faveur du développement des compétences et de l’insertion professionnelle.

À cette occasion, Jacques Claudel, Directeur Général du Resort, a tenu à réaffirmer son soutien à cette initiative structurante :

« Le Centre de Formation par Apprentissage de Mazagan Academy incarne pleinement notre vision d’un développement durable fondé sur l’humain, la transmission et l’excellence des métiers. Le succès des différentes promotions nous encourage, plus que jamais, à poursuivre et renforcer cette initiative, tout en élargissant progressivement notre offre de formation à d’autres filières afin de répondre aux évolutions des métiers et de renforcer l’employabilité des jeunes talents. »

À travers cette cérémonie, Mazagan Academy réaffirme sa volonté de valoriser les métiers de l’hospitalité et de contribuer activement à l’émergence d’une nouvelle génération de professionnels qualifiés.