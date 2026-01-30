Face Gym structurelle : Sk’in repense l’entraînement du visage au Maroc

Sk’in introduit au Maroc la Face Gym structurelle, une méthode fondée sur la biomécanique et les neurosciences, qui entraîne le visage plutôt que de le traiter. Une approche structurée qui repense le vieillissement, la symétrie et l’éclat de manière naturelle et mesurable.

Sk’in dévoile la première Face Gym structurelle au Maroc, une approche innovante qui transforme la manière dont nous comprenons et entraînons le visage. Développée à Casablanca sous la direction de Younès Jermoumi, cette méthode s’appuie sur la biomécanique, le fascia, le SMAS, la circulation lymphatique et la rééducation neuromusculaire pour proposer un nouveau modèle d’accompagnement du visage, fondé sur la science.

La Face Gym structurelle repose sur une idée simple : le visage fonctionne comme un système musculo-fascial complexe capable d’apprentissage, d’adaptation et de transformation. Pourtant, la plupart des approches existantes se concentrent sur la surface. Sk’in intervient sur la structure et les moteurs internes qui organisent la mobilité, le tonus, l’harmonie et le vieillissement du visage. Ces fondements scientifiques s’appuient sur les travaux de référence internationaux en fasciathérapie, chirurgie du SMAS, lymphologie, neurosciences et microcirculation.

Cette méthode donne naissance à quatre protocoles signature — FLOW, SCULPT, LIFT et FIT — conçus pour offrir des résultats immédiats, puis cumulatifs grâce à la répétition. Chaque protocole agit sur un système précis et contribue à une transformation mesurable : mobilité fasciale restaurée, tensions réduites, symétrie améliorée, éclat renforcé, lift naturel durable et ralentissement du vieillissement structurel. Une réponse adaptée aux visages modernes, soumis au stress, aux écrans, aux asymétries fonctionnelles et à la fatigue lymphatique.

UNE EXPERTISE INTERNATIONALE

La méthode Sk’in se renforce grâce à la collaboration d’experts internationaux, réunis au sein d’un comité scientifique et médical international. Leur expertise en approche myofasciale, travail du SMAS et stimulation tissulaire avancée apporte une lecture d’une grande précision du geste. Ce comité participe à la structuration des protocoles FLOW, SCULPT, LIFT et FIT, en renforçant leur dimension méthodologique, reproductible et durable, garantissant des standards élevés de qualité, de performance et de sécurité.

La Face Gym structurelle devient aussi un outil d’accompagnement pré et post-chirurgical. En préparant les tissus avant une intervention et en optimisant la récupération après, elle améliore le confort, réduit l’inflammation et facilite la stabilisation des résultats. Ces protocoles s’intègrent progressivement dans certains parcours esthétiques au Maroc.

6 PRINCIPES VALIDÉS PAR LA SCIENCE

Le fascia influence la forme et la mobilité du visage.

Le fascia est un tissu conjonctif continu qui enveloppe les muscles et relie les structures du visage. Lorsqu’il devient rigide, les traits se figent, la mobilité diminue et les asymétries s’accentuent. Une stimulation directionnelle améliore la souplesse et la fluidité, avec un impact sur l’expression et la qualité tissulaire.

Le SMAS est l’armature du visage. Il relie muscles et peau, organise les volumes et participe au maintien des contours. En chirurgie esthétique, il constitue un repère majeur des liftings profonds. Une meilleure mobilité du SMAS renforce la définition et l’harmonie.

Le système lymphatique régule les fluides, réduit l’inflammation et améliore la clarté du teint. Lorsqu’il ralentit, gonflements et brouillard cutané apparaissent. Le drainage manuel relance la circulation et prépare le tissu à une transformation plus profonde.

Les muscles du visage peuvent être rééduqués. Le cerveau apprend à activer certains muscles différemment. La symétrie s’améliore, les tensions diminuent et les expressions deviennent plus fluides.

La microcirculation apporte oxygène et nutriments aux tissus. Un massage dynamique augmente le flux local, soutient la réparation cellulaire et renforce l’éclat naturel, avec un effet peau plus vivante.

Les résultats structurels se construisent avec la constance. C’est la répétition qui installe la progression et stabilise les effets.

LOGIQUE D’ABONNEMENT

Sk’in adopte un modèle de tarification qui s’inspire des logiques du fitness et des disciplines de performance. Ici, la transformation ne repose pas sur un soin ponctuel mais sur une pratique régulière, car les résultats structurels se construisent avec la répétition et la constance. Les formules d’abonnement commencent à partir de 3 950 DH/an et permettent de choisir un rythme adapté à la mécanique du visage et aux objectifs de progression. Chaque niveau offre un accès défini aux protocoles FLOW, SCULPT, LIFT et FIT, avec des fréquences pensées selon la logique scientifique de l’entraînement facial.

Cette approche tarifaire répond à trois principes :

– Cohérence : un modèle conçu pour un travail structurel régulier

– Transparence : des formules lisibles, adaptées aux besoins et à la disponibilité de chaque cliente

– Performance : chaque abonnement maximise la transformation progressive du visage

À travers cette méthode, Sk’in affirme une vision ambitieuse : inscrire le Maroc sur la carte des innovations internationales en facial fitness scientifique. Une discipline nouvelle, pensée pour des résultats naturels et durables.

CONTACT SK’IN

RDC – Q, 13 Rue Sanaani, angle Rue Aïn El Ati, Casablanca 20200

WhatsApp : 0666 928 621

Téléphone : 05 22 22 44 42 / 05 22 22 44 43

Instagram : @skin.morocco

Email : [email protected]

À propos de Sk’in

Sk’in est le premier centre au Maroc entièrement consacré au visage. Né d’une vision claire — comprendre la mécanique profonde du visage pour mieux l’entraîner — Sk’in introduit une approche fondée sur la biomécanique, le myofascial, le SMAS, la neuro-éducation musculaire et la microcirculation. Une nouvelle lecture du soin qui privilégie la structure plutôt que la surface. Développée à Casablanca sous la direction de Younès Jermoumi, la méthode Sk’in s’appuie sur des références scientifiques internationales et sur un comité scientifique international. Elle repose sur quatre protocoles signature — FLOW, SCULPT, LIFT et FIT — conçus pour offrir des résultats immédiats, puis cumulatifs grâce à la répétition et à l’entraînement. Sk’in s’adresse à toutes les générations et répond aux besoins des visages modernes : tensions digitales, asymétries, fatigue lymphatique, perte de mobilité faciale et vieillissement structurel. La méthode accompagne également la préparation et la récupération chirurgicale, en collaboration avec des spécialistes de l’esthétique.