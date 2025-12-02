Saïdia Mediterrania dévoile sa nouvelle identité visuelle

Le littoral de l’Oriental s’apprête à changer de visage avec la transformation de Saïdia Resorts, qui devient officiellement Saïdia Mediterrania. Cette évolution se structure autour de trois axes : une nouvelle identité visuelle, une organisation de services repensée et un positionnement visant à diversifier l’offre sur l’ensemble de l’année.

Avec cette refonte, la station ambitionne de s’imposer comme une référence méditerranéenne, accessible et attractive pour différents profils de visiteurs : familles, touristes nationaux et internationaux, sportifs ou professionnels.

Une marque territoriale

Le changement de nom marque une volonté de dépasser le statut de complexe touristique pour s’imposer comme une marque territoriale capable de dynamiser l’activité touristique de l’Oriental. L’objectif affiché est de proposer une destination plus durable, mieux intégrée à son environnement et plus compétitive.

Une identité revisité autour d’un symbole

La nouvelle identité visuelle s’appuie sur un emblème central : une palourde stylisée, pensée comme un symbole de protection et d’ouverture. Ce choix graphique, inspiré des éléments naturels du littoral, vise à donner une cohérence visuelle à l’ensemble de l’offre et à renforcer la reconnaissance de la marque.

Une offre élargie pour casser la saisonnalité

Sous le slogan « We mean Joy », Saïdia Mediterrania adopte un positionnement international et intergénérationnel. La stratégie consiste à rompre avec la saisonnalité estivale en misant sur un portefeuille d’activités plus large :

loisirs balnéaires

tourisme d’affaires (MICE)

sports (golf, nautisme)

bien-être

Cette orientation vise à attirer des clientèles variées et à étendre la fréquentation tout au long de l’année.

Une destination intégrée

Implantée sur 14 km de plages, à proximité du fleuve Moulouya, classé site d’intérêt biologique et écologique, Saïdia Mediterrania bénéficie d’un accès facilité depuis les aéroports d’Oujda et de Nador.

La station rassemble hôtels, marina, terrains de golf, aquaparc, restaurants, centre commercial et promenades, et se présente comme un point de départ pour explorer la région.

Une vidéo de lancement accompagne le dévoilement de cette nouvelle identité.