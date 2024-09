Saïdia Resorts s’engage pour un tourisme durable avec le label « Green Destinations »

Saïdia Resorts, destination côtière de premier plan au Maroc, annonce son engagement à rejoindre le mouvement « Green Destinations ». Cette étape importante témoigne d’un engagement profond en faveur de la durabilité environnementale et d’une ambition de devenir un leader du tourisme responsable, au service de la nature et de ses visiteurs.

En s’engageant sur la voie du prestigieux label, Saïdia Resorts devient la première destination en Afrique à signer cette convention, peignant son avenir de teintes émeraude vibrantes, et rejoignant plus de 500 destinations à travers le monde ayant cherché à obtenir une reconnaissance mondiale dans le cadre des « Green Destinations » Awards et du Programme de Certification.

Accréditée par le Global Sustainable Tourism Council (GSTC), cette reconnaissance exige la mise en œuvre de systèmes efficaces de gestion environnementale, la promotion de la responsabilité sociale, la préservation du patrimoine culturel local et le soutien à la durabilité économique.

Saïdia Resorts envisage un avenir où le développement durable et la nature coexistent, enrichissant les expériences des visiteurs par un engagement indéfectible à préserver la beauté naturelle qui définit la région.