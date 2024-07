Saïdia Resorts : une invitation pour un été inoubliable au bord de la Méditerranée

Nichée au bord de la Méditerranée, Saïdia, la « Perle Bleue » du Maroc, vous invite à plonger dans une expérience estivale unique. Avec ses plages infinies, ses activités variées, et ses événements culturels dynamiques, Saïdia Resorts se positionne comme la destination incontournable pour vos vacances d’été. Imaginez-vous bronzant sur des plages dorées, bercé par le doux murmure des vagues, et explorant des ruelles pittoresques où chaque coin raconte une histoire.

Un été de festivités

Tout au long de l’été, Saïdia Resorts propose des événements thématiques chaque weekend, offrant des activités et des animations pour tous les goûts. Du 12 juillet au 25 août, le Festival des Jeux Olympiques et Paralympiques inclut des ateliers ludiques et des jeux dans le village olympique et paralympique. Chaque vendredi, samedi, et dimanche, une scène animée offrira des spectacles musicaux et des performances, dynamisant ainsi le cœur de vie de la station dans une ambiance familiale et conviviale. Profitez de soirées étoilées, où la musique et les rires résonnent dans l’air chaud de l’été marocain.

Une palette d’activités pour tous

Saïdia ne se contente pas d’offrir des événements mémorables, on y retrouve également une multitude d’activités pour enrichir votre séjour. La Médina est un centre commercial vibrant avec plus de 70 points de vente, y compris des enseignes comme Quick, Venezia Ice, et Häagen-Dazs. Alpamare Saïdia est un parc aquatique aux standards internationaux offrant des aventures aquatiques pour toute la famille. Vous pourrez également profiter d’initiations au golf sur les parcours Golf Lacs et Golf Teelal. Les activités nautiques ne manquent pas, avec des sorties en bateau, catamaran, jet ski, parasailing et jetboat.

Pour ceux qui préfèrent la mobilité douce, des balades en vélo le long de la piste cyclable, ainsi que la location de scooters et de voitures électriques sont disponibles. Ne manquez pas l’exposition de produits de terroir pour découvrir les richesses gastronomiques locales. Les enfants pourront s’amuser au parc de jeux Hello Park, tandis que les amateurs de détente profiteront de la baignade, du bronzage et de la détente sur une plage labellisée Pavillon Bleu. Laissez-vous séduire par le charme de Saïdia, où chaque instant est une invitation à la sérénité et au divertissement.

Happy Walls : Murmures de la Nature

Cette année, Saïdia Resorts a accueilli la troisième édition d’Happy Walls, sous le thème « Murmures de la nature ». Ce festival, qui s’est tenu du 15 au 21 juillet, a mis en avant le développement durable à travers des fresques murales grandioses réalisées par des artistes renommés tels qu’Olivier Poizat (Kesadi), Samir Iramo, Aicha Abouhaj, ou encore Mehdi Zemouri.

Les enfants ont également pu participer à un atelier de fresque murale animé par l’artiste Dynam, et découvrir la création artistique sur un cube par Hammami Ibrahim ainsi qu’une sculpture d’un flamant rose par Jawad Embarki.