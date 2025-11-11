Maroc
Une secousse signalée dans la province de Zagora

Rédaction N11 novembre 2025 - 12:32

Une légère secousse tellurique a été enregistrée ce mardi matin dans la commune de Tanssift, relevant de la province de Zagora.

Selon les premières données, le tremblement de terre a atteint une magnitude de 2,9 degrés sur l’échelle de Richter, et a été ressenti par une partie des habitants de la région.

Contacté par Le Site info, Nasser Jabour, directeur de l’Institut national de géophysique, a précisé que la secousse s’est produite vers 9h47, précisant qu’aucun dégât matériel n’a été signalé.

Il a ajouté que ce type de secousse reste un phénomène isolé et tout à fait normal, s’inscrivant dans le cadre de l’activité sismique habituelle que connaissent de temps en temps certaines régions du Royaume.

