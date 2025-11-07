Fusion Show Ayta D’Bladi: un changement de lieu pour un show encore plus grandiose

Le Fusion Show Ayta D’Bladi, prévu du 13 au 15 novembre 2025, se tiendra désormais au Complexe Mohammed V de Casablanca.

Ce changement de lieu reflète la volonté des organisateurs d’offrir au public une expérience scénique à la hauteur de l’engouement suscité par l’événement. Le Complexe Mohammed V, espace emblématique de la ville, offre une plus grande capacité d’accueil ainsi que des conditions techniques optimales pour sublimer les performances des artistes et la mise en scène du spectacle.

Ce choix stratégique vise à garantir confort, sécurité et qualité sonore et visuelle à l’ensemble des spectateurs, tout en maintenant l’esprit festif et authentique qui fait la renommée du Fusion Show Ayta D’Bladi.

Le programme, les artistes et la programmation restent inchangés, et tous les billets déjà achetés demeurent valables sans aucune démarche supplémentaire.

L’équipe du Fusion Show Ayta D’Bladi tient à remercier son public pour sa confiance et son enthousiasme constants, et donne rendez-vous à tous les amoureux de musique, de fusion et de culture marocaine pour trois soirées exceptionnelles au cœur de Casablanca, à la salle couverte du Complexe Mohammed V.

Informations et réservations : www.aytadbladi.com

