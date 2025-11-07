Maroc

Le Festival Afrique du Rire signe son grand retour pour une 6ème édition

Rédaction N7 novembre 2025 - 12:19

Le Festival Afrique du Rire signe son grand retour pour une 6ème édition placée sous le Haut Patronage du Roi Mohammed VI.

Initié et porté par l’artiste humoriste maroco-ivoirien Tahar Lazrak connu sous le nom de scène Oualas, le festival réaffirme sa vocation première : célébrer l’esprit panafricain et utiliser le rire comme un puissant vecteur de dialogue, de partage et de solidarité entre les peuples.

Depuis sa création, Afrique du Rire s’impose comme un rendez-vous incontournable de l’humour francophone, où le Maroc devient le trait d’union d’un continent vibrant, positif et résolument tourné vers l’avenir. Cette 6ᵉ édition, magnifiée par la Sollicitude Royale, coïncide avec les festivités du cinquantenaire de la Marche Verte, un symbole fort d’unité et de fierté nationale, et promet une programmation à la fois fédératrice, audacieuse et profondément humaine.

S.L


