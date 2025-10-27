« Lait de Vie » : quand le lait maternel prend la parole

Et si le lait pouvait parler ? C’est la question aussi simple que bouleversante que pose Hakima Farah, naturopathe spécialisée en allaitement, dans son nouvel ouvrage « Lait de Vie », un récit inédit qui plonge au cœur de la vie intime et universelle du lait maternel.

Avec audace et sensibilité, l’autrice donne la parole à un narrateur inattendu : le lait lui-même. Ce protagoniste invisible, mais essentiel, devient le témoin privilégié d’un lien d’amour ancestral, celui qui unit la mère et l’enfant.

« En faisant du lait le narrateur de sa propre vie, j’ai voulu réunir la science et le sensible, pour montrer que comprendre le lait, c’est comprendre la vie elle-même », confie Hakima Farah.

Entre poésie, science et humanité

Dans ce récit à la fois poétique et documenté, le lait raconte son voyage à travers le temps, la science et les traditions. L’ouvrage dévoile ainsi la magie de ce nectar universel — symbole d’amour, de don et de transmission entre les générations — tout en explorant sa dimension physiologique, émotionnelle, culturelle et spirituelle.

L’autrice mêle savoirs ancestraux et découvertes scientifiques récentes, démonte les idées reçues et redonne toute sa noblesse à l’allaitement, ce geste où se rencontrent la biologie, la tendresse et l’intelligence du corps.

Une œuvre universelle et engagée

Appuyé sur des témoignages inédits de mères venues du monde entier et sur des entretiens exclusifs avec des spécialistes internationaux, « Lait de Vie » s’adresse à tous : mères, pères, professionnels de santé ou simples curieux.

Le livre comprend également un guide pratique d’allaitement et des recettes issues de diverses traditions culinaires, reliant ainsi le geste nourricier à la culture et à la convivialité.

Un ouvrage dans l’air du temps

Publié dans le sillage de la Semaine mondiale de l’allaitement maternel et de la Campagne nationale de promotion de l’allaitement maternel lancée par le ministère de la Santé et de la Protection sociale, « Lait de Vie » s’inscrit dans un moment clé de réflexion collective.

Il aborde l’allaitement au croisement de la santé publique, des droits, des mœurs, de la culture, de l’écologie et même des représentations médiatiques — à l’heure où la parentalité se réinvente et où les technologies s’invitent dans le plus naturel des gestes.

Déjà disponible en version française sur Amazon, « Lait de Vie » sera prochainement distribué au Maroc, avant la sortie de ses traductions dans d’autres langues. Plus qu’un livre, c’est une déclaration d’amour à la vie, une célébration du lien humain le plus fondamental — celui qui commence, tout simplement, par une goutte de lait.

