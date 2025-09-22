Météo Maroc : temps assez chaud ce mardi 23 septembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mardi 23 septembre 2025.

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays.

– Formations brumeuses sur les côtes Centre par endroits la matinée et la nuit.

– Ondées et orages sur les Haut et Moyen Atlas et les Hauts plateaux.

– Rafales de vent assez fortes sur le Sud-Est et le Sud avec chasse-poussières locales.

– Température minimale de l’ordre de 19/25°C sur le Sud-Est et l’Est des provinces sahariennes, et de 14/19°C partout ailleurs.

– Température du jour en légère baisse.

– Mer belle à peu agitée en Méditerranée et sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Casablanca et agitée ailleurs.