OCP Nutricrops signe deux accords pour transformer le CO₂ capturé en solutions durables

Le paysage monétique marocain connaît une transformation profonde portée par une volonté nationale d’ouverture, d’innovation et de renforcement de la compétitivité, a affirmé, jeudi à Casablanca, le Président du Centre monétique interbancaire (CMI), Hassan El Bedraoui.

« Le développement de la monétique au Maroc s’inscrit aujourd’hui dans une dynamique d’accélération qui vise à élargir l’accès aux services financiers, à favoriser l’adoption des nouvelles technologies de paiement et à consolider la confiance des usagers », a indiqué M. El Bedraoui lors d’une table ronde sur la monétique et l’inclusion financière, organisée par le CMI dans le but de dresser un bilan des avancées réalisées et à définir les orientations stratégiques pour l’avenir du paiement électronique au Maroc.

Dans ce sens, le président du CMI a fait savoir que « l’événement marque le démarrage effectif du CMI dans son nouveau rôle de processeur au service des émetteurs et d’établissements de paiement », soulignant qu’il s’agit d’un « tournant structurant qui s’inscrit dans une dynamique de modernisation durable du secteur ».

Par ailleurs, M. El Bedraoui a réaffirmé que le CMI restera un acteur central et structurant de la monétique nationale, notant que cette transformation vise à garantir la performance, la sécurité et l’innovation au service de l’ensemble de l’écosystème.

De son côté, le directeur général de Mastercard pour l’Afrique du Nord-Ouest, Mohamed Benomar, a salué le caractère précurseur du Maroc en matière d’innovation monétique, rappelant que le Maroc a été l’un des premiers pays à mettre en place la technologie sans contact.

Le responsable de Mastercard a souligné que le CMI a été non seulement précurseur, mais il a pris des risques, estimant que cette innovation a porté ses fruits avec 75% des transactions désormais effectuées sans contact et 500 millions de transactions enregistrées.

Parallèlement, M. Benomar a mis l’accent sur les défis futurs, notant qu' »au moment où on a été précurseur dans le sans contact, on parle de plus en plus du fast payment et de l’intelligence artificielle », appelant à développer de nouveaux segments comme dans le transport public et les commerces du coin.

Par ailleurs, la directrice générale de SWAM (ex HPS Switch), Hanae Ben Driss, a souligné l’évolution de l’écosystème monétique national depuis sa création, soulignant que des étapes déterminantes ont été franchies grâce à la mise en place d’infrastructures communes et de partenariats stratégiques entre les acteurs bancaires, favorisant ainsi la modernisation et l’efficacité du système monétique.

Cette transformation du secteur monétique s’inscrit dans la vision stratégique du Maroc de devenir un hub financier régional et de renforcer l’inclusion financière. Les participants ont souligné l’importance de poursuivre les efforts d’innovation tout en maintenant les plus hauts standards de sécurité, dans l’objectif d’atteindre les objectifs de la Stratégie nationale d’inclusion financière à l’horizon 2030.