Maroc
Météo Maroc : averses orageuses localement fortes avec rafales de vent ce mercredi
Par LeSiteinfo avec MAP
Des averses orageuses localement fortes avec rafales de vent sous orages sont attendues ce mercredi dans certaines provinces du Royaume, a annoncé la Direction générale de la météorologie (DGM).
Ces averses orageuses (20 à 30 mm) sont prévues de 14h à 21h dans les provinces de Midelt, Marrakech, Azilal, Al Haouz, Taroudant, Béni Mellal, Rehamna et Chichaoua, précise la DGM dans un bulletin d’alerte météorologique de niveau de vigilance orange.