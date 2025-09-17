Jazz au Chellah devient Jazz à Rabat : nouveau nom, nouveau lieu, même passion

Pour sa 27ᵉ édition, le festival Jazz au Chellah se réinvente. Rebaptisé Jazz à Rabat, il investit un nouvel écrin de verdure en plein centre de la capitale : l’amphithéâtre du Parc Hassan II.

Du 25 au 27 septembre 2025, trois soirées de concerts uniques, issus de résidences entre musiciens européens et marocains, un spectacle de rue et des ateliers participatifs feront vibrer la capitale.

Initiative de l’Union européenne au Maroc, en partenariat avec le Ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et la Wilaya de Rabat-Salé-Kénitra, le festival s’impose comme un carrefour musical entre l’Europe et le Maroc. À travers des rencontres humaines et artistiques inédites, il incarne le dialogue interculturel, mettant en avant les liens solides qui unissent les deux rives de la Méditerranée.

Le jeudi 25 septembre, le festival s’ouvrira avec le Tania Giannouli Trio, formation greco-allemande au son méditerranéen contemporain, mêlant piano, oud et trompette. Le trio rencontrera Abdelfettah Houssaini, maître percussionniste marocain, pour une création entre sonorités orientales et jazz européen.

Cette première soirée se poursuivra avec l’énergie du Céline Bonacina Quartet – JUMP!, mené par l’une des saxophonistes les plus dynamiques de la scène française. Leur performance sera enrichie par la participation du duo marocain Hamza Bennani Smires & Driss Nigra, un tandem trompette-oud qui explore la fusion jazz marocaine.

Le vendredi 26 septembre, place à Alba Careta Group, étoile montante du jazz catalan, en dialogue avec Jazz’in Trio, ensemble tangérois novateur qui mêle jazz, flamenco et traditions orientales. Suivront les artistes hongroises Sara Bolyki & Petra Várallyay qui mêleront voix, violon, piano et charango, avec Tchubi Sextet, jeune formation marocaine portée par le rappeur Tchubi et ses musiciens passionnés de jazz et de groove urbain.

Le samedi 27 septembre, le trio belge A.M.E. (clarinette, violoncelle, piano), et le quartet de Mehdi Qamoum, jeune musicien d’Agadir à la croisée de la musique amazighe et des musiques du monde.

La clôture du festival réunira la chanteuse suédoise Lina Nyberg, figure du jazz suédois contemporain, et son quartet partageront la scène avec le trio marocain Bab L’bluz, qui réinvente le rock Gnaoua à travers le guembri, la guitare et la voix incantatoire de Yousra Mansour.

Parallèlement aux concerts à l’amphithéâtre du parc Hassan II, le public aura l’occasion d’assister à un spectacle de rue dans la ville. Deux ateliers ouverts à tous seront également programmés : le vendredi 26 septembre à Rabat, le batteur Stéphane Galland animera un atelier d’initiation aux percussions, et le dimanche 28 septembre à Casablanca, le rappeur Tchubi, en complicité avec Axel Camil (saxophone) et Adil Hanin (batterie), proposera un atelier de création collective.

Rendez-vous donné du 25 au 27 septembre 2025, à partir de 20h, à l’amphithéâtre du parc Hassan II.