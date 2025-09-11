Maroc

Capitale Céramique inaugure son 9ᵉ showroom au Maroc (VIDEO)

Rédaction M11 septembre 2025 - 19:52

Capitale Céramique Groupe, a célébré ce mercredi 10 septembre 2025, l’ouverture  de son 9showroom à Casablanca, lors d’un événement exceptionnel, honoré par la  présence de son Excellence Monsieur Mustafa Îlker Kiliç, Ambassadeur de Turquie, ainsi que de nombreuses personnalités issues du monde du commerce, de l’industrie,  du design, de l’architecture et de la décoration. Ce nouvel espace signature met en  lumière les dernières innovations céramiques et incarne la volonté de l’enseigne de  proposer des collections alliant innovation, esthétisme et durabilité. 

Pensé comme un lieu d’inspiration et de collaboration, le showroom, d’une superficie  de 650 mètres carrés, se déploie autour de plusieurs univers complémentaires. Un  espace dédié aux innovations techniques qui met en avant des solutions sanitaires  aux finitions raffinées et exclusives, comme la solution de dernière génération Liquid  et les dernières technologies en matière de « cuvette intelligente », représentée en  exclusivité par la V-Care Smart de la grande marque Vitra. Un second espace  présente une sélection de carrelages au design distinctif, illustrant les tendances les  plus actuelles en matière de revêtements, représentées par la nouvelle collection des  grands formats de carrelage de la prestigieuse marque Kuthaya. Enfin, un espace  entièrement consacré à la robinetterie propose des collections alliant esthétisme,  performance et matériaux certifiés, garants de qualité et de responsabilité. 

Reconnue pour ses solutions techniques et esthétiques avancées, Capitale  Céramique a également présenté ses dernières innovations : surfaces  antibactériennes, cuvettes compatibles avec des murs fins, meubles ergonomiques  haut de gamme, encastrements facilitant l’entretien, cuvettes chauffantes, ainsi que  des versoirs latéraux sans fentes. Autant d’innovations qui traduisent la volonté de  l’enseigne de répondre aux attentes des professionnels et des particuliers les plus  exigeants.

« À travers ce 9e showroom, nous réaffirmons notre engagement à proposer des  solutions où l’élégance se conjugue à l’innovation et à la qualité, au service des  attentes les plus exigeantes. Nous sommes fiers de proposer à Casablanca une vitrine  où se rencontrent sanitaires, robinetterie et carrelage haut de gamme, afin  d’accompagner architectes, décorateurs et particuliers dans leurs projets », a déclaré  Abdelkrim Belcadi Abassi, Président Directeur Général de Capitale Céramique. 

La stratégie de Capitale Céramique s’inscrit dans une dynamique d’expansion  continue afin de mieux répondre aux attentes des professionnels comme des  particuliers. L’ouverture de nouveaux showrooms illustre cette volonté d’offrir un accès  direct à des produits premium, issus des plus grandes références internationales, qu’il  s’agisse de robinetterie, de carrelage ou de solutions sanitaires.  

Fidèle à son engagement, le groupe place la qualité du produit et du service au cœur  de sa démarche, en proposant des innovations techniques et esthétiques adaptées  aux besoins des projets les plus exigeants. Cette vision s’aligne pleinement avec l’essor  du Maroc moderne, porté par une forte dynamique sectorielle dans l’immobilier et  par le développement accéléré du marché hôtelier. À l’approche de grands rendez 

vous continentaux et mondiaux comme la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la  Coupe du monde 2030, Capitale Céramique entend accompagner cette  transformation en contribuant à élever les standards de confort, de design et de  durabilité dans les infrastructures et réalisations du Royaume. 


