Capitale Céramique inaugure son 9ᵉ showroom au Maroc (VIDEO)

Capitale Céramique Groupe, a célébré ce mercredi 10 septembre 2025, l’ouverture de son 9ᵉ showroom à Casablanca, lors d’un événement exceptionnel, honoré par la présence de son Excellence Monsieur Mustafa Îlker Kiliç, Ambassadeur de Turquie, ainsi que de nombreuses personnalités issues du monde du commerce, de l’industrie, du design, de l’architecture et de la décoration. Ce nouvel espace signature met en lumière les dernières innovations céramiques et incarne la volonté de l’enseigne de proposer des collections alliant innovation, esthétisme et durabilité.

Pensé comme un lieu d’inspiration et de collaboration, le showroom, d’une superficie de 650 mètres carrés, se déploie autour de plusieurs univers complémentaires. Un espace dédié aux innovations techniques qui met en avant des solutions sanitaires aux finitions raffinées et exclusives, comme la solution de dernière génération Liquid et les dernières technologies en matière de « cuvette intelligente », représentée en exclusivité par la V-Care Smart de la grande marque Vitra. Un second espace présente une sélection de carrelages au design distinctif, illustrant les tendances les plus actuelles en matière de revêtements, représentées par la nouvelle collection des grands formats de carrelage de la prestigieuse marque Kuthaya. Enfin, un espace entièrement consacré à la robinetterie propose des collections alliant esthétisme, performance et matériaux certifiés, garants de qualité et de responsabilité.

Reconnue pour ses solutions techniques et esthétiques avancées, Capitale Céramique a également présenté ses dernières innovations : surfaces antibactériennes, cuvettes compatibles avec des murs fins, meubles ergonomiques haut de gamme, encastrements facilitant l’entretien, cuvettes chauffantes, ainsi que des versoirs latéraux sans fentes. Autant d’innovations qui traduisent la volonté de l’enseigne de répondre aux attentes des professionnels et des particuliers les plus exigeants.

« À travers ce 9e showroom, nous réaffirmons notre engagement à proposer des solutions où l’élégance se conjugue à l’innovation et à la qualité, au service des attentes les plus exigeantes. Nous sommes fiers de proposer à Casablanca une vitrine où se rencontrent sanitaires, robinetterie et carrelage haut de gamme, afin d’accompagner architectes, décorateurs et particuliers dans leurs projets », a déclaré Abdelkrim Belcadi Abassi, Président Directeur Général de Capitale Céramique.

La stratégie de Capitale Céramique s’inscrit dans une dynamique d’expansion continue afin de mieux répondre aux attentes des professionnels comme des particuliers. L’ouverture de nouveaux showrooms illustre cette volonté d’offrir un accès direct à des produits premium, issus des plus grandes références internationales, qu’il s’agisse de robinetterie, de carrelage ou de solutions sanitaires.

Fidèle à son engagement, le groupe place la qualité du produit et du service au cœur de sa démarche, en proposant des innovations techniques et esthétiques adaptées aux besoins des projets les plus exigeants. Cette vision s’aligne pleinement avec l’essor du Maroc moderne, porté par une forte dynamique sectorielle dans l’immobilier et par le développement accéléré du marché hôtelier. À l’approche de grands rendez

vous continentaux et mondiaux comme la Coupe d’Afrique des Nations 2025 et la Coupe du monde 2030, Capitale Céramique entend accompagner cette transformation en contribuant à élever les standards de confort, de design et de durabilité dans les infrastructures et réalisations du Royaume.