Séisme d’Al Haouz : Akhannouch fait le point sur la reconstruction et la réhabilitation des zones sinistrée

Par LeSiteinfo avec MAP

Le Chef du gouvernement, M. Aziz Akhannouch, a présidé, mercredi à Rabat, une réunion de la Commission interministérielle chargée du programme de reconstruction et de réhabilitation générale des zones sinistrées par le séisme d’Al-Haouz, consacrée au suivi de la mise en œuvre des différents axes de ce programme, conformément aux Hautes Directives Royales.

Au début de cette réunion, M. Akhannouch a exprimé sa satisfaction quant aux résultats réalisés dans la mise en œuvre de ce programme, qui sont le fruit de la mobilisation permanente et de la bonne gouvernance qui imprègnent les opérations de reconstruction et de mise à niveau, indique un communiqué du Département du Chef du gouvernement.

Il a souligné que les Hautes Orientations Royales constituent une boussole pour l’action des différents départements gouvernementaux concernés, en vue de concrétiser une mise à niveau globale des infrastructures de base, d’œuvrer pour l’aménagement de l’espace territorial et de contribuer à la promotion de la situation sociale de la population locale, ajoute la même source.

Par la suite, les membres de la commission ont suivi un exposé du directeur général de l’Agence de Développement du Haut Atlas mettant en lumière les avancées réalisées dans la mise en œuvre du programme à tous les niveaux, particulièrement en ce qui concerne les opérations de reconstruction et de réhabilitation qui ont permis l’achèvement des travaux pour 51.154 habitations.

Le montant global des aides financières distribuées aux familles affectées s’est établi à 6,9 milliards de dirhams, dont 4,5 milliards de dirhams de soutien à la construction et la réhabilitation des habitations et 2,4 milliards de dirhams au titre des aides d’urgence fixées à 2500 dirhams mensuels.

Cette réunion a également permis de mettre en lumière les avancées réalisées au niveau de l’ensemble des axes du programme. Ainsi, dans le secteur de l’équipement, les travaux de mise à niveau des 4 tronçons de la route nationale N7 connaissent une progression allant de 35% à 80% pour un budget de 665 millions de dirhams, en plus de 118km de routes en cours de construction.

Dans le secteur de l’enseignement, les travaux de mise à niveau et de reconstruction ont été achevés au niveau de 306 établissements scolaires. Les travaux de mise à niveau se poursuivent au niveau de 34 autres établissements, en plus du lancement des appels d’offres pour la réhabilitation de 186 établissements scolaires dans les provinces d’Al-Haouz, d’Azilal, de Chichaoua, de Ouarzazate et de Taroudant.

Dans le secteur de la santé, l’opération de mise à niveau a concerné 103 centres de santé, dont les travaux ont été achevés au niveau de 78 centres et sont en passe d’être achevés au niveau de 25 autres centres de santé.

Dans le secteur de l’agriculture, le plan d’action préliminaire portant sur la distribution à titre gratuit de têtes de bétail et d’orge aux agriculteurs, ainsi que la réfection des infrastructures agricoles et économiques, a été entièrement mis en œuvre.

Dans le secteur de l’eau, les projets de raccordement de la population rurale au réseau de distribution de l’eau potable dans les provinces d’Al-Haouz, Azilal, Chichaoua, Ouarzazate et de Taroudant, ont enregistré un taux d’avancement de 52%.

Dans le secteur du tourisme, la commission a constaté que 199 établissements d’accueil touristique ont pu achever leurs travaux de reconstruction et de mise à niveau, soit 86% des établissements touristiques qui avaient touché la première tranche du soutien dédié.

La réunion a par ailleurs permis de faire le point sur l’avancement de l’opération de soutien et d’accompagnement des commerçants en vue de la construction et de la réhabilitation de leurs points de vente, opération qui a bénéficié à 1610 commerçants.