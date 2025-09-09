Bacha Coffee s’installe à l’aéroport de Marrakech

L’Office National des Aéroports accélère la transformation de ses aéroports en hubs d’expérience et de consommation aux meilleurs standards internationaux. À la suite d’un appel d’offres, la marque iconique Bacha Coffee rejoindra d’ici la fin de l’année l’univers commercial des aéroports marocains en signant une implantation d’exception à l’aéroport Marrakech-Menara.

Aujourd’hui présente dans 35 aéroports internationaux, de Paris à Singapour en passant par Dubaï, Bacha Coffee témoigne du rayonnement international d’une marque née au Maroc et devenue un acteur de référence. Son intégration au terminal de Marrakech-Menara constitue ainsi une création de valeur expérientielle pour les passagers, en leur proposant un service à forte identité culturelle et perçu comme un gage d’authenticité.

Ancrée dans son histoire marrakchie, Bacha Coffee a su construire un univers qui allie authenticité, élégance et exigence de qualité. En accueillant cette maison patrimoniale, l’aéroport consolide son image de porte d’entrée vers un Maroc moderne et hospitalier, tout en offrant aux passagers une expérience qui dépasse la simple fonction de passage.

Cette ouverture répond à un double objectif stratégique : d’abord d’élargir le mix commercial et expérientiel des aéroports marocains, en intégrant des enseignes capables de valoriser le patrimoine national tout en répondant aux standards internationaux de qualité et d’hospitalité. Et ensuite de renforcer la montée en gamme de l’offre aéroportuaire.

À travers cette dynamique, l’ONDA place le passager au cœur de son modèle de développement. Chaque marque intégrée dans les aéroports est ainsi sélectionnée pour sa capacité à enrichir le parcours client, à accroître la valeur perçue et à générer un impact positif sur l’image des aéroports marocains comme vitrines de l’art de vivre national.

Cette ouverture marque une étape dans la stratégie de l’ONDA puisque d’autres marques, marocaines et internationales, viendront prochainement étoffer l’offre commerciale et expérientielle des aéroports du Royaume, afin d’apporter aux voyageurs une expérience encore plus riche, diversifiée et conforme aux standards internationaux.