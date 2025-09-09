Le créateur américain Michael Kors en vacances à Marrakech (PHOTOS)

Le styliste américain Michael Kors, créateur de la marque de prêt-à-porter qui porte son nom, a choisi la ville de Marrakech pour ses vacances.

Sur sa page Instagram, le designer, impressionné par l’architecture marocaine et la beauté de la ville ocre, a posté plusieurs photos de son escapade. « Merveilleuse Marrakech ! La ville ocre ne déçoit jamais. Toujours une source d’inspiration ! J’adore les paysages, les sons et les textures de cette magnifique ville. Merci au Maroc pour son accueil toujours aussi chaleureux ! », a-t-il écrit.

Michael Kors est un créateur de mode américain né en 1959 à New York. Passionné très tôt par le design et l’élégance, il fonde en 1981 sa propre marque, qui porte son nom. Rapidement, ses créations séduisent par leur style à la fois chic et moderne, alliant l’élégance new-yorkaise au confort du quotidien. La maison Michael Kors devient mondialement connue grâce à ses collections de prêt-à-porter, mais surtout à travers ses sacs à main, montres, chaussures et accessoires devenus iconiques.

N.M.