Météo Maroc : temps assez chaud ce mercredi 3 septembre 2025
Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le mercredi 3 septembre 2025.
– Temps assez chaud sur les plaines à l’ouest de l’Atlas, le Sud-Est, le Sud de l’Oriental et l’extrême Sud du pays.
– Nuages bas assez denses avec brume ou brouillard sur les côtes Centre et le Nord-Ouest des provinces sahariennes.
– Temps stable avec ciel clair à peu nuageux.
– Rafales de vent assez fortes sur les côtes Centre, le Sud, le Sud-Est et le Sud de l’Oriental avec chasse-poussières par endroits.
– Température du jour en hausse sur le Nord, l’Est et le Sud du pays.
– Températures minimales de l’ordre de 20/28°C sur le Sud-Est et l’extrême Sud du pays et de 12/22°C partout ailleurs.
– Mer belle en Méditerranée, belle à peu agitée sur le Détroit, peu agitée à agitée entre Cap Spartel et Mehdia, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya et agitée ailleurs.