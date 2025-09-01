Météo Maroc : temps assez chaud ce lundi 1er septembre 2025

Par LeSiteinfo avec MAP

Voici les prévisions météorologiques établies par la Direction générale de la météorologie pour le lundi 1er septembre 2025.

– Temps assez chaud sur le Sud-Est et l’intérieur des provinces sahariennes.

– Nuages bas denses avec bruine ou formations brumeuses près des côtes Atlantiques, le Saiss et sur le Nord-Ouest des provinces du Sud, la matinée et la nuit.

– Ciel peu à parfois passagèrement nuageux sur les versants Est du Moyen Atlas.

– Rafales de vent assez fortes sur les plaines Centre, le Sud-Est et sur le Sud avec chasse-poussières.

– Températures minimales de l’ordre de 21/25°C sur le Sud-Est, de 08/14°C sur l’Atlas et le Rif et de 15/21°C partout ailleurs.

– Température du jour en baisse.

– Mer peu agitée à agitée en Méditerranée et sur le Détroit, agitée à forte entre Mehdia et Tarfaya, devenant forte à très forte le soir entre Tafelney et Sidi Ifni, et agitée ailleurs.