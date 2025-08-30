Dakhla : interdiction de la récolte et vente d’huîtres à Boutalha

Le secrétariat d’Etat chargé de la Pêche maritime a annoncé, vendredi, l’interdiction de la récolte et de la commercialisation des huîtres issues de la zone conchylicole classée Boutalha (zone huître) relevant de la circonscription maritime de Dakhla.

Cette décision intervient à la lumière des résultats d’analyses effectuées par l’Institut National de Recherche Halieutique (INRH) au niveau de cette zone qui dénotent la présence de toxines marines dans les huîtres à teneurs dépassant les normes admises, indique le secrétariat d’Etat charge de la Pêche maritime dans un communiqué.

La même source recommande aux consommateurs de s’approvisionner qu’en produits conditionnés, portant les étiquettes sanitaires d’identification et commercialisés dans les points de vente autorités (marchés officiels).

Les coquillages colportés ou vendus en vrac ne présentent aucune garantie de salubrité et constituent un danger pour la santé publique.