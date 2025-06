Nouvel an de l’Hégire: le Roi adresse des messages aux Chefs d’État des pays musulmans

Par LeSiteinfo avec MAP

A l’occasion de l’avènement du nouvel an de l’Hégire 1447, le Roi Mohammed VI, Amir Al-Mouminine, a adressé des cartes de vœux à Ses Frères Rois, Présidents et Emirs des Etats musulmans.

Le Souverain leur exprime, dans ces cartes, Ses félicitations et Ses vœux les meilleurs, implorant le Très-Haut de perpétuer sur eux en ce nouvel an béni les bienfaits de la santé et de la quiétude.

S.L.