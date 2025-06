Une députée marocaine à la tête de l’Union des jeunes démocrates d’Afrique

Par LeSiteinfo avec MAP

La députée Marwa El Ansari, membre du bureau exécutif de la Jeunesse istiqlalienne, a été élue, jeudi à Rabat, présidente de l’Union des jeunes démocrates d’Afrique (YDUA), à l’issue du 4e congrès de l’organisation accueilli par le Royaume.

Mme El Ansari a recueilli une large majorité de 15 voix contre 3 pour la représentante du Parti chrétien démocrate d’Afrique du Sud. Dans une déclaration à la MAP, la présidente élue a indiqué que son mandat de deux ans sera placé sous le signe du partage de l’expérience marocaine en matière de participation politique des jeunes et de l’ouverture à de nouveaux partenariats, notamment avec l’Union internationale des jeunes démocrates (IYDU), dont elle assure la vice-présidence.

Soulignant que la jeunesse africaine fait face à d’importants défis, ce qui requiert une coordination permanente et des stratégies collectives, Mme El Ansari a souligné l’impératif de mettre à profit les réseaux sociaux afin de renforcer la présence numérique du YDUA et d’en faire un espace de plaidoyer en faveur des causes justes du continent.

Placée sous le thème « Démocratiser l’Afrique à l’ère des réseaux sociaux et de l’intelligence artificielle », le 4e congrès du YDUA a rassemblé plus de 40 jeunes représentants 30 partis politiques issus de plus de 20 pays africains.