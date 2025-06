Rabat accueille les premières Assises nationales de l’Intelligence artificielle

Par LeSiteinfo avec MAP

Sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le ministère de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration organise, les 1er et 2 juillet à Rabat, les premières Assises nationales de l’Intelligence artificielle sous le thème « Une stratégie IA efficiente et éthique au service de notre société ».

Ces assises, qui se tiendront en présence du Chef du gouvernement, Aziz Akhannouch, visent à définir les contours d’une stratégie nationale d’une IA souveraine, adaptée aux besoins de la population et des secteurs stratégiques et alignée sur les Hautes Orientations Royales, indique un communiqué du ministère.

Cette rencontre nationale inédite rassemblera les représentants de plusieurs ministères et institutions publiques, du secteur privé, de fonds d’investissement, de fonds souverains et de startups marocaines, ainsi que des personnalités internationales, du monde académique et universitaire et de la société civile et des talents de la diaspora.

Citée par le communiqué, la ministre déléguée auprès du Chef du gouvernement chargée de la Transition numérique et de la Réforme de l’administration, Amal El Fallah Seghrouchni, a souligné l’importance stratégique de ces assises qui constituent « un moment décisif pour la souveraineté technologique du Royaume », dans la mesure où « elles permettront de mobiliser l’ensemble des forces vives du pays autour d’une ambition commune, celle de faire du Maroc un acteur crédible dans le domaine de l’IA et des infrastructures numériques compétitives à l’échelle internationale ».

« En organisant cette réflexion nationale, le Royaume peut, lui aussi, tracer sa voie pour tirer profit de toutes les potentialités multi-domaines offertes par cette technologie de rupture. La dynamique est en marche et le prochain enjeu résidera dans l’implémentation de toutes les bonnes idées qui ressortiront de ces deux jours d’échange afin d’accélérer l’adaptation et la transformation des piliers de l’économie nationale et du développement social », a relevé la ministre déléguée.

S’agissant de la trajectoire de l’autonomie stratégique, le communiqué explique que les Assises s’articuleront autour de 13 verticales, représentant les domaines où l’IA peut avoir l’impact le plus transformateur pour le Maroc.

Il s’agit de la réforme et modernisation de l’administration, éducation et nouvelles pédagogies, sport, santé et médecine de précision, smart agriculture et production halieutique, industrie X.0, sécurité et souveraineté, culture et créativité, médias et démocratie, coopération internationale, gouvernance, confiance et éthique, innovation et startups et infrastructures et investissements.

Le programme des assises est divisé en deux segments, à savoir une première journée consacrée aux sessions techniques sectorielles et aux démonstrations de startups innovantes grâce à l’IA, et une deuxième axée sur les dimensions politiques et la coopération internationale de l’IA.

La cérémonie de clôture sera l’occasion de présenter les recommandations issues de ces deux jours d’échange, indique le communiqué, ajoutant qu’il sera également procédé à la signature de plusieurs protocoles d’accord avec des organismes nationaux et internationaux.