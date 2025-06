Le plus ancien bidonville de Casablanca démoli !

Les autorités de Casablanca ont procédé, vendredi, à la démolition du douar Bouih, le plus grand et le plus ancien bidonville de Casablanca.

Karim El Klaïbi, premier vice-président de l’arrondissement de Aïn Sebaâ, a déclaré que celui-ci vit actuellement un événement historique important, incarnant l’engagement constant de l’État à améliorer les conditions de vie des citoyens.

«Ce douar, de par son emplacement stratégique, a été témoin de différentes étapes de développement de la ville de Casablanca et a vu le combat et la patience exceptionnels de ses habitants, qui ont montré une forte volonté face à des conditions de vie difficiles», a assuré El Klaibi.

Il a précisé que cette opération n’est pas une simple démolition de maisons, mais bien la suppression d’un symbole de souffrance et la levée d’un obstacle au développement. «C’est le début d’une nouvelle ère de dignité et de vie décente pour les habitants du douar Bouih», s’est-il réjoui.

N.M.