Mawazine : en caftan marocain, l’artiste Carmen Suleiman illumine la ville de Rabat (VIDEO)

La chanteuse égyptienne Carmen Suleiman, qui s’est produite jeudi au Théâtre national Mohammed V à Rabat dans le cadre de la 20e édition du Festival Mawazine-Rythmes du Monde, a salué l’accueil chaleureux du public marocain, le qualifiant de « cultivé et fin connaisseur ».

« Ma participation à cette manifestation culturelle d’envergure a été un moment artistique exceptionnel », a-t-elle dit lors d’une conférence de presse, exprimant sa fierté d’ouvrir le bal de cette nouvelle édition de Mawazine, qui célèbre deux décennies de rayonnement artistique et culturel.

« L’expérience vécue la veille fut une source de fierté et d’émotion intense », a-t-elle enchaîné, qualifiant le public marocain de « raffiné et passionné » par l’art authentique.

Évoquant le caftan marocain qu’elle a porté lors de son concert inaugural, Carmen Suleiman a exprimé son admiration pour la richesse de la culture marocaine et la diversité de sa musique.

Elle a, à cet égard, mis en lumière la notoriété croissante du caftan marocain, qui dépasse aujourd’hui les frontières du Royaume pour s’imposer sur la scène artistique arabe.

Évoquant son amour pour la chanson marocaine, la jeune artiste égyptienne a confié qu’elle envisage sérieusement d’interpréter un morceau en dialecte marocain, n’excluant pas la possibilité d’un duo avec un chanteur marocain.

S’agissant de son identité artistique, la chanteuse révélée au grand public en 2013 après sa victoire dans l’émission Arab Idol, a expliqué qu’elle s’appuie dans le processus de production de ses chansons sur une démarche conciliant émotion pure et renouveau créatif, afin d’offrir un répertoire riche à son public.

Quant à sa double vie d’artiste et de mère, elle a indiqué que malgré les difficultés, elle savoure chaque instant de cette aventure, précisant que le plus grand défi demeure celui de « continuer à offrir un art sincère et créatif, porteur d’émotions ».

Vingt ans après sa création, le Festival Mawazine-Rythmes du Monde, placé sous le Haut Patronage de SM le Roi Mohammed VI, s’apprête à écrire une nouvelle page de son histoire. Du 20 au 28 juin, les scènes de Rabat et Salé vibreront à l’unisson au rythme d’une programmation particulièrement alléchante.

Mawazine 2025, c’est neuf jours d’évasion mélodique, ponctués de concerts, de rencontres multiculturelles et d’émotions partagées, en célébrant la musique universelle dans toute sa diversité et sa splendeur.